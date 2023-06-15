Выпускные вечера для белгородских школьников пройдут 24 июня. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во всех муниципалитетах Белгородской области, даже не относящихся к приграничью, в этом году не будет традиционных массовых мероприятий для выпускников. Об этом рассказал министр образования региона Андрей Милехин.

- К сожалению, не таким эмоционально ярким будет выпускной вечер в этом году, не будет привычного формата выпускного бала, но нам удастся сохранить здоровье и жизни наших школьников. Это необходимые требования безопасности. Просим всех родителей относиться с пониманием к особой организации выпускных вечеров в этом году, – сказал Милехин.

Для приграничных муниципалитетов есть особые требования:

- в школах, расположенных на расстоянии до 30 км от госграницы – выпускной вечер пройдет в дистанционном формате. Аттестаты о среднем общем образовании будут вручены выпускникам индивидуально.

- в школах, находящихся за пределами 30 км зоны от границы, а также в так называемых «открытых» муниципалитетах, разрешено очное проведение мероприятия, но с соблюдением ряда требований. Вручение аттестатов выпускникам будет организовано в разное время, чтобы в помещении находился только один класс (группа). Также в самой образовательной организации должно быть оборудованное укрытие. Мероприятие должно быть завершено до 16.00, все неофициальные торжества отменяются.