Фото: сайт СУ СКР по Белгородской области. Фото: Предоставлено

Под Белгородом разыскивают 15 летнего подростка. Об этом сообщили в региональном УМВД и областном СУ СКР. Антон Зубко 13 июня самовольно покинул Старооскольский центр развития и социализации детей физкультурно-спортивной направленности «Старт». Где сейчас находится подросток, неизвестно.

На вид Антону 14-15 лет, худощавого телосложения, волосы русые. В день пропажи был одет в черную толстовку с надписью PUMA, серые брюки, темные кроссовки на белой подошве. Подросток ушел без сумки, мобильного и документов.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Антона, просят сообщить информация в полицию по телефонам: 8 (4725) 44-05-85, с мобильного - 112, 102.