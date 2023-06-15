На федеральных трассах в Белгородской области начали устанавливать новые светофоры. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жители микрорайона Новосадовый-41 давно просили установить светофор на автодороге Белгород – М4 Дон. Статистика аварийности на участке также говорила о необходимости регулируемого пешеходного перехода. По данным регионального управления ГИБДД, в 2022 году у ТЦ Памир произошло четыре ДТП, в которых два человека погибли и трое получили травмы.

Сейчас на пешеходном переходе установлен светофор с кнопкой вызова, объект протестирован и переведен в рабочий режим.

Еще одно место концентрации ДТП, где в этом году установят светофор – это выезд из города Алексеевка на федеральную трассу. В прошлом году на перекрестке произошло 6 ДТП, в которых 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, в этом году по многочисленным обращениям местных жителей ФКУ Упрдор Москва – Харьков планирует установить светофорный объект в Белгородском районе в микрорайоне Стрелецкое-23.