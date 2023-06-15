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НовостиОбщество15 июня 2023 10:07

На ПМЭФ Белгородчина заключила соглашение о сотрудничестве с Архангельской и Мурманской областями, Ненецким АО

Подписанное четырехсторонее соглашение действует до конца 2024 года включительно
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Подписанное четырехсторонее соглашение действует до конца 2024 года включительно.

Подписанное четырехсторонее соглашение действует до конца 2024 года включительно.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В первый день Петербургского международного экономического форума было Белгородская область подписала соглашение о межрегиональном сотрудничестве и совместной деятельности в рамках развития научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК» и научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования».

Четырехстронее соглашение предполагает развитие Центров в целях формирования возможностей для проведения исследований и создания разработок мирового уровня, получения новых конкурентоспособных технологий и продуктов и их коммерциализации, подготовки кадров для решения масштабных научно-технологических задач в интересах развития отраслей науки и технологий по приоритетам научно-технологического развития РФ.

- Конечно, мы нацелены на взаимодействие с другими субъектами РФ, с другими научно-образовательными центрами для того, чтобы делиться с ними своими идеями, вырабатывать новые совместные проекты и двигаться только вперед, — подчеркнул вице-губернатор Белгородской области Дмитрий Гладский.

- В текущих условиях запрос на отечественную науку возрастает до небывалых масштабов. Сейчас актуальны как никогда новые идеи, которые можно будет внедрять в производства. Для этого нужны тесные межрегиональные кооперации, — отметил глава Мурманской области Андрей Чибис.

- Уверен, что это межрегиональное взаимодействие позволит еще более эффективно решать задачи экономического развития. У нас уже есть идеи по взаимодействию НОЦ «Российская Арктика» и Белгородским НОЦ «Инновационные решения в агропромышленном комплексе", — сказал глава Архангельской области Александр Цыбульский.