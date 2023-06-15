На ПМЭФ Белгородчина заключила соглашение о сотрудничестве с Архангельской и Мурманской областями, Ненецким АО

Подписанное четырехсторонее соглашение действует до конца 2024 года включительно. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В первый день Петербургского международного экономического форума было Белгородская область подписала соглашение о межрегиональном сотрудничестве и совместной деятельности в рамках развития научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК» и научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования».

Четырехстронее соглашение предполагает развитие Центров в целях формирования возможностей для проведения исследований и создания разработок мирового уровня, получения новых конкурентоспособных технологий и продуктов и их коммерциализации, подготовки кадров для решения масштабных научно-технологических задач в интересах развития отраслей науки и технологий по приоритетам научно-технологического развития РФ.

- Конечно, мы нацелены на взаимодействие с другими субъектами РФ, с другими научно-образовательными центрами для того, чтобы делиться с ними своими идеями, вырабатывать новые совместные проекты и двигаться только вперед, — подчеркнул вице-губернатор Белгородской области Дмитрий Гладский.

- В текущих условиях запрос на отечественную науку возрастает до небывалых масштабов. Сейчас актуальны как никогда новые идеи, которые можно будет внедрять в производства. Для этого нужны тесные межрегиональные кооперации, — отметил глава Мурманской области Андрей Чибис.

- Уверен, что это межрегиональное взаимодействие позволит еще более эффективно решать задачи экономического развития. У нас уже есть идеи по взаимодействию НОЦ «Российская Арктика» и Белгородским НОЦ «Инновационные решения в агропромышленном комплексе", — сказал глава Архангельской области Александр Цыбульский.