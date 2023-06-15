В Белгородской области начался прием заявлений для подтверждения фактического проживания от шебекинцев

Вчера в Белгородской области стартовал прием заявлений от жителей Шебекинского городского округа для подтверждение фактического проживания на территории муниципалитета. Шаблон документа опубликован на сайте регионального Министерства соцзащиты населения и труда.

Шебекинцы, зарегистрированные в населенном пункте, не входящем в перечень, утвержденный Оперативным штабом Белгородской области, но фактически проживающие в городе Шебекино и в селе Новая Таволжанка имеют право воспользоваться господдержкой в размере 10 и 50 тысяч рублей. Для этого необходимо подать заявление в МФЦ, отделение соцзащиты, администрацию или ПВР в любом населенном пункте на территории области.

Если человек находится за пределами региона, то заявление можно направить в электронном виде по адресу Gum@belregion.ru или направить на электронную почту администрации Шебекинского городского округа. Уже с 19 июня такая возможность появится и на портале Госуслуг.