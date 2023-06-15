Почти 1,3 тысячи белгородских льготников получили путевки в санатории в этом году

Белгородцы могут подать заявление на получение путевки в санаторий. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На санаторно-курортное лечение в этом году отправятся по путевкам почти 1,3 тысячи жителей Белгородской области. На эти цели Социальный фонд направил свыше 61 млн рублей.

Белгородцы могут подать заявление на получение путевки через Госуслуги, в МФЦ, по почте и в ходе личного приема в офисах клиентского обслуживания отделения СФР по Белгородской области.

Для этого необходимо предоставить:

заявление утвержденной формы;

медсправку 070-у от лечащего врача поликлиники по месту жительства;

документ, удостоверяющий личность;

доверенность и паспорт доверенного лица – при необходимости.

Все путевки в санатории распределяются в порядке очередности по дате подачи заявления и профилю заболевания. Узнать свой номер в очереди можно по номеру СНИЛС на сайте Отделения СФР в разделе «Гражданам» – «Очередь на санаторно-курортное лечение». Информация в указанном разделе обновляется регулярно.

Напомним, прием детей-инвалидов на санаторно-курортное лечение осуществляется здравницами после достижения ребенком возраста 4-х лет. Родителям при себе необходимо также иметь личный паспорт и свидетельство о рождении ребенка или его паспорт.