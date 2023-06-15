В Белгородской области 200 подростков трудоустроены на время летних каникул

В Ивнянском районе Белгородской области на время летних каникул трудоустроены 200 подростков. Это стало возможным благодаря федеральной программе «Содействие занятости» нацпроекта «Демография»

В свободное от учебы время большая часть подростков предоставлены сами себе. По статистике именно в это время наблюдается рост детской преступности и травматизма. Трудовая деятельность – отличный способ профилактики асоциального поведения.

Временное трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет в учреждениях, организациях и на предприятиях предусмотрено по программе службы занятости района. Школьники помогают содержать в порядке пришкольные участки, пропалывают и облагораживают клумбы поселковых и сельских территорий, ухаживают за высаженными цветами и зелеными насаждениями. Также ребята очищают прилегающие территории к школам от сухой травы и веток.