В Белгородской области в июне стартует проект губернатора «К соседям в гости»

В прошлом году в проекте приняли участие 24 тысячи человек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области уже в июне стартует очередной этап проекта губернатора «К соседям в гости». В этом году еще порядка девяти тысяч жителей в экскурсионных поездках ближе познакомятся с достопримечательностями региона, увидят творческие визитки того или иного района, попробуют местные угощения.

Суть идеи в том, что белгородцы - в основном старшего возраста - могут бесплатно поехать в соседние муниципалитеты, чтобы познакомиться с их достижениями и традициями.

В 2022 году в губернаторском проекте за две кампании (весеннюю и осеннюю) в общей сложности приняли участие 24 тысячи человек. Первые туры этого лета стартуют уже в июне.

Вячеслав Гладков отметил, что инициатива оказалась очень востребованной среди жителей старшего поколения и получила огромное количество положительных отзывов. Глава региона также подчеркнул, что по понятным причинам поездки в приграничные регионы организовывать в этом году не будут, однако жителей приграничья провезут по интересным местам. Обязательно проведут экскурсии для ветеранов.

- Мирная жизнь продолжается. Начинаем очередной этап большого областного проекта «К соседям в гости». Люди старшего возраста имеют возможность посетить соседние муниципальные образования, посмотреть, как развиваются наши города и села, какие новые производства открываются, какие объекты вводятся в эксплуатацию. Очень важно видеть изменения не только у себя в селе или городе, но и у соседей. Проект полюбился старшему поколению, и надеемся, что в этом году тоже будет много положительных эмоций, - поделился губернатор Вячеслав Гладков.