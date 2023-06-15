В Белгородской области увековечили память о погибшем летчике

Фото: Алексей Дыбов ВК

В селе Орехово Валуйского городского округа открыли памятник участнику СВО, командиру звена и капитану Артёму Казанцеву. Он погиб 23 февраля 2023 года, когда возвращался из зоны спецоперации. Глава муниципалитета Алексей Дыбов рассказал, что ценой своей жизни военный предотвратил трагедию в населенном пункте.

До последней секунды летчик боролся за спасение поврежденного самолета, однако ему пришлось пожертвовать своей жизнью, чтобы не пострадали жители Орехово. В день происшествия военнослужащий возвращался из зоны СВО, но долететь до аэродрома так и не смог. У героя был выбор: катапультироваться и спастись самому или спасти мирных жителей от падения штурмовика.

Казанцев родился в семье военного, который сейчас служит в СВО. Он с детства увлекался спортом и музыкой. После окончания военного училища сел за штурвал штурмовика Су-25. У погибшего летчика остались жена и маленькая дочь.

23 февраля в Белгородской области разбился Су-25 ВКС России. Летчик погиб, самолет упал в безлюдной местности.