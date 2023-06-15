На площадке ПМЭФ Белгородская область представлена на фоне меловой горы и 2 тысяч живых растений

На площадке ПМЭФ Белгородская область представлена на фоне меловой горы 2 тысяч живых растений. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородская область принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. В этом году регион представлен на оригинальной площадке – на фоне меловых гор (один из символов области) и в окружении двух тысяч живых растений, которые распространены в нашей области.

Для презентации региона на форуме приоритетными были выбраны проекты «Умное озеленение - индивидуальный подход к ведению городского хозяйства на городских территориях», а также проект реновации исторической части города Белгорода - реализация проекта «Белый квартал». Видеопрезентация этих проектов представлена в 3D на мультимедийном кубе-экране.

Региональную делегацию возглавляет заместитель губернатора Дмитрий Гладский.

- Жизнь, рост, развитие и экология - вот главные принципы нашей площадки на ПМЭФ. В рамках форума в ближайшие дни мы планируем подписать соглашения в разных сферах: сотрудничество с регионами, соглашения с частными компаниями по реализации перспективных инвестпроектов. Будут у нас и соглашения по развитию промышленного туризма, а также по вопросу социально-экономического развития, культурной сферы. Еще будет подписано соглашение, связанное с развитием рынка беспилотных летательных аппаратов, — сообщил Гладский.

Отметим, ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня в выставочном центре «Экспофорум». В этом году в работе принимают участие более 17 тысяч гостей – это представители 130 стран. Главная тема форума: «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». На повестке — взаимоотношения России с Китаем, Индией и странами Ближнего Востока, здоровье нации и искусственный интеллект. В программе форума заявлено более 140 мероприятий.