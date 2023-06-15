Единоразовые выплаты в 10 тысяч рублей получили уже более 40 тысяч белгородцев. Фото: "КП" Архив

В утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе уже перечислили больше 40 тысяч единоразовых выплат в 10 тысяч рублей. Матпомощь положена тем, кто оказался в непростых условиях в связи с обстрелами ВСУ.

С сегодняшнего дня, 15 июня, для белгородцев стартуют выплаты в 50 тысяч рублей на частичное восстановление имущества для жителей населенных пунктов, где введен режим ЧС.

- Эти средства, 50 тысяч рублей, направлены на частичное восстановление утраченного имущества. Вижу по многочисленным встречам, что эта помощь крайне необходима, потому что люди остались практически без ничего и приобрести предметы первой необходимости, которых нет и в пунктах гуманитарной помощи, понимаем, что все 100% восполнить невозможно, но мы стараемся, - отметил губернатор.

Глава региона также отметил, что выплату в 10 тысяч продолжат перечислять всем, кому она положена, работа со списками продолжается. Тем, кто не получил эти средства, необходимо обратиться в городские, сельские, районные администрации по месту жительства, а также в отделения соцзащиты.