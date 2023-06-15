В центральном парке Белгорода начали реконструкцию. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В центральном парке им Ленина в Белгороде в этом году планирубт завершить переустройство существующих и строительство новых инженерных коммуникаций. Уже обустроен строительный городок, начинается монтаж ограждения в первой зоне. Некоторые пешеходные маршруты останутся.

- Понимаем, что важно сохранить пешеходные связи. Через парк много транзитных маршрутов, к которым привыкли люди. Поэтому ограждать доступ в зоны производства работ будем поэтапно - в четыре очереди, - написал градоначальник в соцсети.

Для удобства горожан будут установлены информационные стенды и система навигации.

Со следующей недели стартуют земляные работы.

- Прошу отнестись с пониманием. Мы делаем все возможное, чтобы пройти этот период с минимальными неудобствами для людей. Контракт двухгодичный, поэтому первое и главное - удобство пешеходов на это время, - обратился к белгородцам Демидов.