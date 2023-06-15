Гладков: жителям, оставшимся в Шебенико, продолжат привозить помощь

Во время вечернего эфира 14 июня к губернатору обратилась белгородка. Ее родные остались в Шебекино и получили информацию, что гуманитарная помощь больше не будет оказываться - все продукты будут якобы отправлять в Херсонскую область.

Вячеслав Гладков заверил, что эта информация ложная и продукты продолжат доставлять.

- Вам сказали неправду. В пунктах оказания помощи у нас есть продукты питания и вода. Плохо, что Ваши родственники не слушаются и не уезжают из Шебекино, но волонтеры, администрация и самооборона помогают жителям и будут продолжать дальше, - заявил Гладков.

Позже глава региона опубликовал в соцсети видео с продуктами, которые затем отправятся к жителям, оставшимся в Шебекинском городском округе. Гладков добавил, что по заказу шебекинцы смогут получить и нужные медикаменты.

- Заявки на доставку необходимых препаратов формируются через обращения, с указанием адреса и телефона. Сюда, в логистический центр, они поступают через волонтеров или сотрудников территориальной самообороны. Составляется общий реестр и отрабатывается Министерством здравоохранения. А дальше, в соответствии с необходимыми рекомендациями, лекарства развозятся. Так, инсулин доставляем в специальной сумке-холодильнике, - пояснил глава Белгородской области.