Небольшие дожди и +26 градусов тепла ожидается на Белгородчине 15 июня 2023

Ожидается облачная с прояснениями погода. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 15 июня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем повсеместно небольшие дожди. Ветер северо-восточный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла, днем от +21 до +26 градусов. В Белгороде ночью 14-16 градусов выше ноля, днем от +22 до +24 градусов.

Главное Управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении мер пожарной безопасности. Не поджигайте сухую траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его. Так как ночью и днем ожидаются кратковременные дожди, водителям также следует проверить состояние стеклоочистителей и тормозной системы. Будьте крайне осторожны вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.