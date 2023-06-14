В Белгородской области будут судить мошенника, обвиняемого в 80 эпизодах

В задачу подозреваемого входил контроль за подбором россиян, на которых оформлялись используемые в криминальной схеме банковские карты. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении одного из предполагаемых участников межгосударственной преступной группы. Он обвиняется в совершении 80 эпизодов мошенничества. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленник возглавлял действовавшее в Московском регионе подразделение международной криминальной структуры. Установлено, что ее организаторы находятся в одном из государств ближнего зарубежья, где располагается сеть кол-центров. Их работники обзванивали россиян, представляясь юристами и сотрудниками правоохранительных органов.

Гражданам сообщали, что за ранее приобретенные лекарственные препараты и биологически активные добавки им полагается компенсация, которая многократно превышает стоимость купленного товара. Обещанные аферистами суммы достигали нескольких миллионов рублей. Однако для их получения требовалось заранее оплатить страховку или налог. Потерпевшие, большинство из которых пожилые люди, перечисляли деньги на реквизиты, указанные мошенниками, после чего те переставали отвечать на звонки.

В задачу московского участника группы входил контроль за подбором россиян, на которых оформлялись используемые в криминальной схеме банковские карты. Он также занимался переводом похищенных денег за рубеж и распределением доходов между российскими соучастниками преступлений. В итоге 50 жителям нашей страны нанесен ущерб в 20 миллионов рублей.

- Пятеро сообщников задержаны в прошлом году оперативниками УМВД России по Белгородской области во взаимодействии с коллегами из ГУУР МВД России при поддержке сотрудников Росгвардии. Основной фигурант заключил со следствием досудебное соглашение, уголовное дело направлено в суд. Расследование уголовных дел в отношении других соучастников продолжается, - уточнил Ирина Волк.