Водоканал начал промывку системы водоснабжения в Шебекинском горокруге Белгородской области

Фото пресс-службы РВК-Воронеж.

В течение двух недель из-за отсутствия электроэнергии на территории Шебекинского горокруга не было возможности запустить холодное водоснабжение. Все это время сотрудники водоканала ежедневно привозили воду жителям, оставшимся в городе, а также абонентам в близлежащих селах. Воду доставляли и адресно, и автоцистернах.

- С 14 июня централизованная подача воды в городе Шебекино будет возобновлена. Но в связи с тем, что трубопроводы на протяжении длительного срока не были заполнены водой, руководством водоканала принято решение о полной промывке и дезинфекции системы. Работы будут проводиться до конца недели. По их завершении вода будет проверяться на соответствие нормативному качеству, – сообщил вице-губернатор Константин Полежаев.

На период промывки и дезинфекции абонентам будет подаваться вода технического качества. Ее можно использовать только в хозяйственных нуждах. Специалисты рекомендуют не употреблять воду из централизованной сети для питья и приготовления пищи. После завершения промывки качество воды будет полностью нормализовано.