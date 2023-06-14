В Белгороде пройдет сбор гуманитарной помощи для животных из Шебекино

Всем желающим расскажут, как стать волонтером или взять домой собаку из Службы по отлову и временному содержанию.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
На Народном бульваре за остановкой «Стадион» с 11:00 до 14:00 волонтеры будут собирать необходимое для животных. Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации. Принести лучше всего:
- консервы или сухой корм для собак;
- крупы (гречневая, рисовая, пшеничная, гречневый продел);
- ошейники или поводки для крупных и средних собак;
- препараты против паразитов (глистов, блох и клещей).
Всем желающим расскажут, как стать волонтером или взять домой собаку из Службы по отлову и временному содержанию.