В Белгороде бывшего руководителя лаборатории осудили на три года колонии

Мошеннице назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении со штрафом в размере 530 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший руководитель лаборатории одного из бюджетных учреждений здравоохранения Белгорода признана виновной в мошенничестве при исполнении госконтракта. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Уголовные дела были возбуждены на основании оперативных материалов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД России и регионального Управления ФСБ России.

Следствие и суд установили, что фигурантка вступила в сговор с двумя представителями коммерческой организации, занимающейся поставками медицинского оборудования и реагентов. По указанию осужденной подчиненные проводили исследования поступающих биоматериалов на COVID-19. В результате применения определенной технологии образовывались излишки расходных материалов. Позднее они списывались. Таким образом, из бюджета региона были похищено более десяти миллионов рублей. Деньги сообщники разделили между собой.

Кроме того установлено, что руководитель лаборатории вносила в табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы заведомо ложные сведения об оказании ею медицинской помощи по диагностике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), за которую предусмотрены специальные социальные выплаты. В результате ей удалось похитить свыше 449 тысяч.

В итоге в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч.3 ст.159.2 УК РФ мошеннице назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении со штрафом в размере 530 тысяч рублей.