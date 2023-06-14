Сбер обновил рекорд по ипотеке на ИЖС и прогнозирует ее рост

В мае 2023 года Сбер обновил рекорд по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), выдав 8,2 тыс. кредитов на 35,3 млрд рублей — максимум за всё время действия программы.

Как прогнозируют в Сбере, смещение спроса в сторону кредитования на ИЖС будет продолжаться. Так, в 2021 году доля ипотек на строительство своего дома в общем объёме выданной ипотеки составляла 0,8%, в 2022 году она выросла до 2–3%, а в этом году достигнет 6%.

По данным Домклик Сбербанка, если в 2021 году заёмщики ежемесячно оформляли ипотеку на индивидуальные дома в среднем на 2 млрд рублей, то в этом году — уже на 16,1 млрд. Планируется, что по итогам 2023 года общий объём выдач на ИЖС достигнет 200 млрд рублей — это в 2 раза больше, чем в 2022 году, и почти в 8 раз превышает показатель 2021 года.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«В Черноземье по итогам мая этого года выдано 217 ипотек на индивидуальное жилищное строительство на сумму почти 780 млн рублей. ИЖС — один из основных инструментов для улучшения жилищных условий россиян и точка роста жилищного строительства. Ввод жилья в этом сегменте растёт опережающими темпами. При этом, помимо интереса людей к частным домам, роль в повышении спроса также сыграла своевременная масштабная законодательная реформа. Расширено действие льготных программ, смягчены условия выдачи ипотеки и появилась возможность выбирать, каким способом строить дом — с подрядчиком или самостоятельно».