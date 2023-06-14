Пять жилых домов повреждены в белгородском селе Соболевке после атаки со стороны Украины 14 июня 2023

Сегодня, 14 июня, под обстрел ВСУ попало село Соболевка Валуйского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Снаряды «Града» были выпущены по частному сектору. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения в пяти частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и кровли, есть одна поврежденная хозпостройка.

По словам Вячеслава Владимировича, также разрушения есть на территории сельскохозяйственного предприятия - повреждено административное здание и четыре единицы техники. Оперативные службы на месте, продолжается подомовой обход территории.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 13 июня ВСУ атаковали десять населенных пунктов Белгородской области.