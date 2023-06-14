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НовостиПолитика14 июня 2023 12:17

Пять жилых домов повреждены в белгородском селе Соболевке после атаки со стороны Украины 14 июня 2023

Оперативные службы находятся на месте
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 14 июня, под обстрел ВСУ попало село Соболевка Валуйского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Снаряды «Града» были выпущены по частному сектору. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения в пяти частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и кровли, есть одна поврежденная хозпостройка.

По словам Вячеслава Владимировича, также разрушения есть на территории сельскохозяйственного предприятия - повреждено административное здание и четыре единицы техники. Оперативные службы на месте, продолжается подомовой обход территории.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 13 июня ВСУ атаковали десять населенных пунктов Белгородской области.