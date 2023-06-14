В Белгородской области специалисты «Поездов здоровья» работают в пунктах временного размещения

Выявлены заболевания системы кровообращения у четырех пациентов, ещё у пяти человек - подозрения на онкологические заболевания. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В начале прошлой недели губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение изменить маршрут движения «Поездов здоровья» и направить их медицинские бригады на обследование жителей приграничных районов, находящихся в пунктах временного размещения на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Специалисты приступили к проведению комплексных обследований белгородцев для получения представления о состоянии их здоровья в настоящий момент, и для диагностирования рисков развития заболеваний или ухудшения течения имеющихся хронических болезней.

Работа ведётся в плановом режиме, и за прошедшее время в трёх ПВР уже прошли диспансеризацию 518 человек, из которых 244 прошли комплексное обследование, 120 – флюорографию, 66 – маммографию, 23 – УЗИ, узкие специалисты осмотрели 80 пациентов. По результатам проведенных исследований выявлены заболевания системы кровообращения у четырех пациентов, ещё у пяти человек - подозрения на онкологические заболевания. Все пациенты отправлены на дообследование, получают лечение и находятся под диспансерным наблюдением. Кроме того, специалисты мобильных медицинских комплексов оказали неотложную помощь четырем белгородцам, один из которых был госпитализирован.

На этой неделе «Поезда здоровья» продолжают принимать пациентов в пунктах временного размещения, находящихся в Белгороде, Яковлевском и Губкинском городских округах.