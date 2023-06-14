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НовостиОбщество14 июня 2023 11:23

В Белгороде состоялась ярмарка вакансий для шебекинцев, которые покинули свои дома из-за обстрелов со стороны Украины

Она прошла сегодня,14 июня, в одном из общежитий областного центра
Алексей СЕРГУНИН
Для шебекинцев подготовили более 700 вакансий.

Для шебекинцев подготовили более 700 вакансий.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

На ярмарку вакансий приехали представили 17 предприятий, в том числе из Курска и Воронежа. Белгородские работодатели предоставляют проезд служебным транспортом, а иногородние – служебное жилье и компенсацию питания. Об этом информирует телеграм-канала мэрии Белгорода.

Для шебекинцев подготовили более 700 вакансий. Требуются водители, электрики, дорожные строители, слесари, кладовщики, пекари, продавцы-кондитеры. Шебекинские предприятия, насколько это возможно, оформляют режим простоя, что даёт право работникам заключать срочный трудовой договор и работать на полную ставку. В иных случаях предусмотрено оформление по внешнему совместительству.