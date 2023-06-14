Белгородские педагоги будут учить студентов из Узбекистана

Фото: пресс-служба НИУ «БелГУ».

В рамках рабочей поездки делегации Белгородского госуниверситета в Узбекистан, состоялось заключение соответствующего соглашения с Ташкентским фармацевтическим институтом. Подписи в документе поставили руководители обоих учебных заведений - и.о. ректора Евгения Карловская и ректор Камал Ризаев.

Планируется, что белгородские преподаватели будут вести занятия как дистанционно из нашего областного центра, так и очно в Ташкенте. А выпускники программы станут обладателями двух дипломов установленного образца: бакалавра заграничного учебного заведения и специалиста нашего вуза.