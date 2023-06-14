Стартовала отделка фасада детской школы искусств № 3 Старого Оскола Белгородской области

Сейчас строители утепляют и штукатурят стены здания. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сейчас строители утепляют и штукатурят стены здания, скоро приступят к отделке по технологии «короед». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Примыкающая постройка является объектом культурного наследия. Чтобы вернуть зданию исторический облик, строители открыли и укрепили старинную кирпичную кладку, ранее укрытую штукатуркой.

Также идёт благоустройство прилегающей территории. Было принято решение сохранить цветник и рябину – их высадили ранее местные жители. Этот участок включён в общую концепцию благоустройства.