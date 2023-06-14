В сети появился образец заявления для подтверждения фактического проживания на территории Шебекинского горокруга Белгородской области

Сегодня, 14 июня, глава Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал образец заявления для подтверждения фактического проживания на территории Шебекинского городского округа.

- Если вы имели регистрацию в ином населённом пункте, но фактически проживали в городе Шебекино и в селе Новая Таволжанка и это подтвердит администрация исходя из данных здравоохранения, образования, Росреестра, социальной защиты, вы можете воспользоваться мерами государственной поддержки в размере десяти и 50 тысяч рублей.

Также образец заявления будет доступен на сайте Правительства Белгородской области, на сайте Министерства соцзащиты, распечатаем и положим в пунктах временного размещения и в администрациях муниципалитетов.

Заявление можно направить в электронном виде по адресу Gum@belregion.ru или направить на почтовый ящик администрации Шебекинского городского округа, или же принести в бумажном виде в любой МФЦ, в администрации и соцзащиту тех населенных пунктов на территории области, где вы сейчас находитесь, или отдать работнику соцзащиты в пункте временного размещения. А также с 19 июня такая возможность появится и на портале Госуслуг.

Администрация Шебекинского городского округа сверит ваши данные с базой медицинских, образовательных организаций, соцзащиты, Росреестра. На это понадобится не больше 10 дней, после чего обязательно ответим по каждому заявлению.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 13 июня, на заседании правительства Белгородской области решили составить отдельный реестр для пострадавших от обстрелов земляков, которые были прописаны в других районах.