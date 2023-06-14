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НовостиОбщество14 июня 2023 9:32

Белгородские полицейские доставили в больницу обратившегося к ним за помощью мужчину

Перед этим его покусала собака
Алексей СЕРГУНИН
Автоинспекторы доставили мужчину в лечебное учреждение, где ему оказали своевременную помощь.

Автоинспекторы доставили мужчину в лечебное учреждение, где ему оказали своевременную помощь.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Вчера, 13 июня, на улице Сумской в Белгороде к сотрудникам ДПС лейтенанту полиции Артему Кузьминову и лейтенанту полиции Сергею Шамраю с просьбой о помощи обратился мужчина. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. Гражданин объяснил, что его покусала неизвестная собака. У местного жителя имелись характерные раны, и он плохо себя чувствовал.

Автоинспекторы доставили мужчину в лечебное учреждение, где ему оказали своевременную помощь. Белгородец поблагодарил полицейских за отзывчивость и оперативность.