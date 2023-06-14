28 белгородских школьников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Высшую оценку по русскому языку получили:

- белгородцы Мария Аулова (СОШ №20), Анна Воробьева СОШ №41), Кирилл Киктенко (СОШ №21), Мария Левшина, Полина Чурсина (обе - лицей №9), Анастасия Наумова (Центр образования №1), София Посохова (СОШ №45), Анастасия Стрекалова (Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат), Артур-Мелькиседек Филипп-Вартан Экозьянц (Гимназия №12);

- старооскольцы Карина Клименко и Анастасия Мартынова (СОШ №20 с углубленным изучением отдельных предметов);

- шебекинцы Дарья Колесникова (Новотаволжанская СОШ), Людмила Пелихова (Шебекинская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов), Юлия Поденко (Максимовская СОШ), Юлия Столбцова (СОШ №5);

- алексеевцы Татьяна Василенко (Щербаковская СОШ) и Артем Марченко (Алексеевская СОШ);

- школьники из Белгородского района Вероника Инчина (ОК «Алгоритм успеха»), Илья Пелихов (Бессоновская СОШ), Евгения Фанайлова (Дубовская СОШ);

- валуйчане Анастасия Биткова и Егор Пархоменко (Валуйская СОШ №4);

- губкинцы София Самофалова (ОК «СтарУМ») и Анастасия Чижик (СОШ №11);

- Полина Щербак (Борисовская СОШ №2);

- Екатерина Громова (СОШ № 1 г. Строитель);

- Дарья Бескровная (Бирюченская СОШ);

- Лилия Бондаренко (СОШ № 155 Министерства обороны РФ)

Тем временем, выпускница Старооскольской СОШ №20 с углубленным изучением отдельных предметов Карина Клименко – обладательница 200 баллов на ЕГЭ. Помимо русского языка, она сдала литературу тоже на сто баллов.