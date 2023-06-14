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НовостиОбщество14 июня 2023 8:52

В 23 селах Белгородской области энергетики смонтировали новые светильники

За полгода смонтировано 225 фонарей и 2,2 км линий наружного освещения
Источник:kp.ru
фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В ближайших планах обустроить еще не менее 7 населенных пунктов. Работы ведутся в рамках программы инициативного бюджетирования в соответствии с запросами жителей на качественное наружное освещение.

Максимальный объем работ выполнен Белгородском районе, Старооскольском и Алексеевском городских округах. Дополнительные светильники появились в селах Беловское, Хохлово, Иловка, Ильинка, Алейниково, Волчья Александровка, Колотиловка, Мальцевка, Фощеватово, а также в микрорайоне ИЖС Разумное 81 и селах Клименково, Всесвятки, Пристень.

До первого сентября сети наружного освещения будут построены в Овчинниково, Принцевке и Тимоново Валуйского городского округа, Ворскле Яковлевского округа, Староивановке Волоконовского района, Ломово, Соколовке Корочанского района, на нескольких улицах поселка Майский Белгородского района, в районе пешеходной зоны в Ржевке Ровеньского района.

- Свет на улицах городов и сел – это весомый критерий качества жизни людей, живущих там. Этот показатель должен постоянно расти, белгородцы должны жить в комфорте и благоустроенности, невзирая на то, город это или отдаленный населенный пункт – светло и тепло должно быть всем. Над этим мы и работаем в тесной связке с муниципалитетами, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.