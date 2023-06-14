На проспекте Славы в Белгороде капитально отремонтируют пять многоквартирных домов в 2023 году

В итоге жилищные условия улучшат для 580 человек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В трехэтажке № 23а будет обновлена кровля. В пятиэтажном доме № 21а 60-х годов постройки помимо крыши специалисты заменят внутридомовые инженерные системы водоотведения и холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Инженерные сети обновят и в девятиэтажном доме № 47, построенном в 1970 году. Там подрядная организация отремонтирует системы водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.

Помимо этого, в текущем году капремонт запланирован в пятиэтажном доме № 67 и в четырехэтажном жилом здании № 74. В них рабочие проведут ремонт системы электроснабжения и водоотведения, а также обновят кровлю с использованием технологии ВИР-ПЛАСТ с организованным внутренним водоотводом, заменят оконные балки, проведут устройство внутренних откосов в местах общего пользования. Кроме того, в 67-ом доме обновят оборудование холодного водоснабжения, а в 74-м – теплоснабжения.

После этого будут проведены общественные приемки, на которых собственники квартир смогут оценить качество проведенного капремонта. При наличии замечаний подрядная организация должна будет их устранить в установленные актом (протоколом) сроки. В итоге жилищные условия улучшат для 580 человек.