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НовостиОбщество14 июня 2023 8:23

119 пешеходных переходов около белгородских школ станут безопаснее

Возле учебных учреждений установят 16 комплектов светофоров
Алексей СЕРГУНИН
Дорожники смонтируют почти девять тысяч метров пешеходных ограждений.

Дорожники смонтируют почти девять тысяч метров пешеходных ограждений.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сейчас работы по приведению нерегулируемого пешеходного перехода к национальному стандарту качества ведутся в Алексеевском городском округе возле Меняйловской общеобразовательной школы на автодороге «Белгород - Новый Оскол - Советское» - Меняйлово - Алексеенково. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Здесь смонтируют пешеходные ограждения протяженностью 72 м, обустроят 350 кв. м тротуаров и подходов к ним, установят светофоры типа Т-7 и две искусственные неровности. Всего в Алексеевском городском округе в текущем году будут обустроены 12 пешеходных переходов возле школ.

В целом по области в 2023 году на дорогах регионального значения доведут до национального стандарта 119 пешеходных переходов около школ. Дорожники смонтируют почти 9 тыс. м пешеходных ограждений, проложат 4 тыс. кв. м тротуаров и подходов к ним, оборудуют наружное освещение на 14 переходах и установят 16 комплектов светофоров типа Т-7 (мигающий желтый), а также обустроят 30 искусственных неровностей.