119 пешеходных переходов около белгородских школ станут безопаснее

Дорожники смонтируют почти девять тысяч метров пешеходных ограждений. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сейчас работы по приведению нерегулируемого пешеходного перехода к национальному стандарту качества ведутся в Алексеевском городском округе возле Меняйловской общеобразовательной школы на автодороге «Белгород - Новый Оскол - Советское» - Меняйлово - Алексеенково. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Здесь смонтируют пешеходные ограждения протяженностью 72 м, обустроят 350 кв. м тротуаров и подходов к ним, установят светофоры типа Т-7 и две искусственные неровности. Всего в Алексеевском городском округе в текущем году будут обустроены 12 пешеходных переходов возле школ.

В целом по области в 2023 году на дорогах регионального значения доведут до национального стандарта 119 пешеходных переходов около школ. Дорожники смонтируют почти 9 тыс. м пешеходных ограждений, проложат 4 тыс. кв. м тротуаров и подходов к ним, оборудуют наружное освещение на 14 переходах и установят 16 комплектов светофоров типа Т-7 (мигающий желтый), а также обустроят 30 искусственных неровностей.