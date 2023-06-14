В Белгороде работают мобильные пункты бесплатной вакцинации животных против бешенства

Важно иметь при себе ветеринарный паспорт. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сделать прививку кошкам и собакам можно бесплатно. Вакцинацию проводят с 18:00 до 20:00. График точек выездной вакцинации на ближайшие даты:

- 14 июня – ул. Выгонная, 21;

- 15 июня – ул. Корочанская, 407а;

- 16 июня – ул. Апанасенко, 1;

- 21 июня – ул. 8 Марта, 170 (парковка возле церкви);

- 22 июня – ул. Овражная, 78;

- 23 июня – ул. Дальняя Тихая, 8.

Важно иметь при себе ветеринарный паспорт. Уточнить информацию можно по телефону городской ветстанции: +7 (4722) 26-26-61.