В Белгороде во дворе дома № 4 по проспекту Ватутина начался ремонт

Строители начали с главного - ремонта подпорной стены. Ее неудовлетворительное состояние беспокоило жителей. Сейчас демонтируют ветхие элементы конструкции. На эту работу потребуется несколько дней. Затем приступят к монтажу опорных деталей.

- До старта работ ранней весной встречался с активом дома. Мне важно было убедиться, что все пожелания людей учтены и проект согласован. Ведь они заказчики и инициаторы, - пояснил градоначальник. - Буду контролировать и дальше процесс. Проект сложный и важный.