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НовостиНедвижимость14 июня 2023 7:36

В Белгороде во дворе дома № 4 по проспекту Ватутина начался ремонт

Об этом сообщил мэр Валентин Демидов
Алексей СЕРГУНИН

Строители начали с главного - ремонта подпорной стены. Ее неудовлетворительное состояние беспокоило жителей. Сейчас демонтируют ветхие элементы конструкции. На эту работу потребуется несколько дней. Затем приступят к монтажу опорных деталей.

- До старта работ ранней весной встречался с активом дома. Мне важно было убедиться, что все пожелания людей учтены и проект согласован. Ведь они заказчики и инициаторы, - пояснил градоначальник. - Буду контролировать и дальше процесс. Проект сложный и важный.