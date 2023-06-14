Белгородцам, которые пострадали от атак ВСУ, но прописаны в других районах, объяснили, каким способом можно получить единоразовую выплату

Сегодня, 14 июня, в традиционном утреннем обращении в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о помощи жителям региона в связи с атаками ВСУ.

- Много вопросов поступает от жителей, например, Шебекино, которые всю жизнь жили в Шебекино, но были прописаны в Белгороде, в другом районе или селе Белгородской области, потому что по закону федеральные деньги перечисляются только жителям пострадавших районов с пропиской. Понимаем, что это несправедливо, обиды очень много, но тоже понимаем, что жители потеряли на сегодняшний день временно свои дома и нужно им помогать. Как пояснил Вячеслав Владимирович, вчера, 13 июня, на заседании правительства Белгородской области решили составить отдельный реестр и найти возможность оказать помощь уже из других источников.

- Для этого нужно написать заявление, форму которого сегодня опубликуют во всех соцсетях, в том числе сделаю это у себя, на своих ресурсах. Нужно будет обратиться в администрацию округа или администрацию правительства, в органы соцзащиты, в любую администрацию Белгородской области. Если вы находитесь за пределами региона, то заявление нужно подать в электронной форме. Все подробности - в течение этого дня.

А дальше – проверка данных.

- Посмотрим, к какой больнице вы были приписаны, пользовались ли ваши дети услугами детских садов, ходили ли в школы – если все подтвердится, то мы решим этот вопрос.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 34 тысячи белгородцев, пострадавших из-за обстрелов ВСУ, получили единоразовые выплаты.