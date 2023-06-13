В Белгородской области 11 многодетных семей получили ключи от новых домов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Еще 11 многодетных семей в Белгородской области получили новые дома. В Прохоровском районе новоселье отметят 5 семей. В Яковлевском городском округе ключи от нового жилья получили 6 – в самой большой шестеро детей. В каждом доме предусмотрены детские комнаты, спальня, кухня-столовая и гостиная. Всего за 2 года реализации программы новые дома предоставят 175 многодетным семьям.

- У нас очень большая потребность в жилье для этой категории граждан и, к сожалению, решить одномоментно эту проблему невозможно. И все-таки было крайне важно начать эту работу. Конечно, мы хотим, чтобы наш регион развивался, и многодетные семьи — пример для всех. Я очень хочу, чтобы все дети были счастливы. А мы будем вместе с вами радоваться их успехам, - отметил губернатор Вячеслав Гладков.