Почти 900 потерявших дома из-за обстрелов белгородцев выбрали новое жилье

На сегодняшний день порядка 880 белгородцев подписали заявления на конкретную квартиру или дом Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На сегодняшний день порядка 880 белгородцев подписали заявления на конкретную квартиру или дом. Уведомления получили 1453 человека из 1755 собственников, утративших жилье, заявления о согласии на предоставление жилья получены уже от 1301 собственника.

- За последнюю неделю видим динамику в увеличении количества людей, которые определяются с выбором жилья. В основном это связано со сроками, установленными для принятия решения о согласии на данный вид компенсации, который постановлением Правительства Белгородской области № 82-пп установлен до 1 июля, - отметила Оксана Козлитина.

В регионе заключены 370 контрактов с застройщиками, у которых есть как готовые, так и строящиеся жилые помещения со сроком ввода III-IV квартал 2023 года.

Стоит отметить, что сейчас из-за оперативной обстановки пока нельзя оценить количество и объемы утраченного жилья по Шебекинскому городскому округу и селам Козинка и Глотово Грайворонского городского округа.