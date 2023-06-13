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НовостиОбщество13 июня 2023 19:11

Почти 900 потерявших дома из-за обстрелов белгородцев выбрали новое жилье

Об этом во время брифинга рассказала министр строительства области Оксана Козлитина
Наталия ИЛЮШНИКОВА
На сегодняшний день порядка 880 белгородцев подписали заявления на конкретную квартиру или дом

На сегодняшний день порядка 880 белгородцев подписали заявления на конкретную квартиру или дом

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На сегодняшний день порядка 880 белгородцев подписали заявления на конкретную квартиру или дом. Уведомления получили 1453 человека из 1755 собственников, утративших жилье, заявления о согласии на предоставление жилья получены уже от 1301 собственника.

- За последнюю неделю видим динамику в увеличении количества людей, которые определяются с выбором жилья. В основном это связано со сроками, установленными для принятия решения о согласии на данный вид компенсации, который постановлением Правительства Белгородской области № 82-пп установлен до 1 июля, - отметила Оксана Козлитина.

В регионе заключены 370 контрактов с застройщиками, у которых есть как готовые, так и строящиеся жилые помещения со сроком ввода III-IV квартал 2023 года.

Стоит отметить, что сейчас из-за оперативной обстановки пока нельзя оценить количество и объемы утраченного жилья по Шебекинскому городскому округу и селам Козинка и Глотово Грайворонского городского округа.