В Белгородскую область из Пензы отправили 20 тонн гуманитарного груза

Сегодня в Белгородскую области из Пензенской выехала фура с 20 тоннами гуманитарного груза. Для жителей приграничья, покинувших свои дома из-за обстрелов ВСУ, собрали предметы первой необходимости, продукты, спальные мешки, постельное белье, предметы личной гигиены.

- Благодарю предпринимателей и всех неравнодушных пензенцев, которые откликнулись на нашу просьбу и предоставили все необходимые товары. Сбор продолжим, в том числе и для белгородцев, которые разместились в Пензенской области. Также договорились с Вячеславом Владимировичем, что скоро к нам приедут ещё дети из Белгородской области, ждём ребят, – написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.