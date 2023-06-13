Владимир Путин заявил о необходимости укрепления границы Белгородской области

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Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами отметил необходимость укрепления российской границы, чтобы обеспечить безопасность граждан.

По словам главы государства, атаки российских регионов, в том числе и Белгородской области, связаны с желанием украинской стороны отвлечь часть подразделений России с наиболее важных направлений.

- Здесь, о чем можно говорить? Конечно, нужно укреплять границу и наверняка, если кто-то из вас там работает, видите, что этот процесс идет, идет достаточно быстро, и эта задача тоже будет решена – укрепление границ. Но возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается. И здесь несколько способов решения. Во-первых, повышение эффективности и контрбатарейной борьбы, но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. Надо смотреть на то, как будет ситуация развиваться, - сказал президент.