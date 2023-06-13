Путин прокомментировал участившиеся атаки беспилотников на Белгородскую область

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Сегодня на встрече с военными корреспондентами президента Владимира Путина спросили о беспилотниках, которые наносят по инфраструктурным объектам. Наиболее остро вопрос стоит в приграничных регионах, особенно в Белгородской области.

Глава государства отметил, что соответствующим структурам нужно принять необходимые решения, поскольку ПВО настроена на большие ракеты и самолеты. А беспилотники довольно сложно обнаруживать.

- Надо, да, надо соответствующим образом наладить эту работу. И конечно, было бы лучше, если бы это сделано было своевременно и на должном уровне. Но тем не менее эта работа проводится, и, повторяю еще раз, уверен: эти задачи будут решены, - отметил Путин.

По поводу обстрелов приграничных территорий, президент подчеркнул, что проблема есть, и, по его мнению, она связана с желанием отвлечь российские силы и средства "на эту сторону, отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления вооруженных сил Украины".