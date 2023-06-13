Белгородские выпускники сдали ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

Сегодня выпускники в Белгородской области сдали государственные экзамены по биологии и иностранным языкам. ЕГЭ по биологии выбрали 956 учеников, иностранный язык – 576 человек.

Как сообщают в региональном министерстве образования, минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для зачисления абитуриентов, составляет 36 баллов. Свои результаты участники экзамена получат не позднее 28 июня.

В качестве иностранного на ЕГЭ можно было выбрать один из пяти языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский. Английский выбрал 571 выпускник, немецкий – 3, китайский язык – 2. Минимальный проходной балл по иностранному языку составляет 22 балла.

Письменная и устная части экзаменационной работы оцениваются в совокупности. Результаты экзамена по иностранным языкам выпускники узнают не позднее 4 июля.