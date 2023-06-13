14 июня в Белгородской области будет тепло и дождливо

В Белгороде днем потеплеет до 23 градусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В среду, 14 июня, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. По прогнозам синоптиков, ночью пройдет без осадков, а вот днем возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 градусов, днем от 19 до 24 градусов тепла.

В Белгороде ночью 11-13 градусов, днем потеплеет от 21 до 23 градусов.

Инспекторы ГИМС напоминают жителям и гостям Белгородской области: в настоящее время, несмотря на то, что купальный сезон уже начался, следует воздержаться от купания в водоемах, пока вода не прогреется до нужной температуры – не ниже +18 С, а воздуха — +20 С.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112", единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.