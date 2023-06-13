Литературная гостиная Белгородской митрополии впервые прошла в Старом Осколе

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Прошедшая гостиная носила название «Я люблю тебя, Жизнь!». Основной темой для обсуждения собравшимися стали добрые взаимоотношения не только между людьми, между человеком и окружающим его миром, но и пути достижения гармонии и покоя в душе каждого жителя святого Белогорья.

Традиционно гостиную предваряли две выставки. Первая – книжная – включала в себя издания, рассказывающие о святынях, о жизни и деятельности священнослужителей, о храмах нашего региона, а также художественные произведения, которые учат читателя добру и светлому взгляду на мир. Затем гостям представили экспозицию картин местных художников. В нее вошли итоги творческих путешествий авторов по родному краю и стране, работы, созданные на пленэрах.

Фото: Арсений Клюйко.

Кроме того, перед гостями выступили представители творческой интеллигенции городского округа: поэты, музыканты, члены труппы Старооскольского театра для детей и молодежи имени Б.И. Равенских.

Подводя итоги прошедшего мероприятия, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн пожелал жителям области искренне любить жизнь и ценить то добро, которое она преподносит каждому из нас. И, конечно, отдавать его в ответ.

Владыка выразил уверенность, что объединившись и открыв сердца навстречу друг другу, прикоснувшись к прекрасным произведениям искусства, впитав тепло и красоту окружающего мира, белгородцы смогут снять напряжение и уменьшить тревожность, которые в эти сложные времена буквально витают в воздухе.