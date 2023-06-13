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НовостиОбщество13 июня 2023 12:19

В Белгороде можно бесплатно привить животных от бешенства

Публикуем расписание работы мобильных пунктов вакцинации в июне
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде можно бесплатно привить животных от бешенства.

В Белгороде можно бесплатно привить животных от бешенства.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С завтрашнего дня, 14 июня, в Белгороде продолжат работу мобильные пункты вакцинации животных от бешенства. Иммунизацию проводят ветеринарные врачи Белгородской городской станции по борьбе с болезнями животных

Прививки своим кошкам и собакам белгородцы смогут сделать бесплатно. Нужно лишь приехать по выбранному адресу вместе с животным и взять с собой ветеринарный паспорт.

Вакцинация защищает животных от смертельно опасной болезни. Проводится процедура совершенно бесплатно. Соответствующие отметки вносятся в ветпаспорт.

График точек выездной вакцинации на ближайшие даты:

14 июня – ул. Выгонная, 21;

15 июня – ул. Корочанская, 407а;

16 июня – ул. Апанасенко, 1;

21 июня – ул. 8 Марта, 170 (парковка возле церкви);

22 июня – ул. Овражная, 78;

23 июня – ул. Дальняя Тихая, 8.

Вакцинацию проводят с 18.00 до 20.00.