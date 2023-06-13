30 подростков из Белгорода получили паспорта в День России

В Белгороде в День России 30 юных горожан в торжественной обстановке получили паспорта. Церемония прошла в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление».

Многие подростки показывают высокие результаты в учебе и активно участвуют в общественной жизни. Со знаменательным событием ребят поздравили врио начальника УМВД России по городу подполковник полиции Денис Пузаков и руководитель управления молодёжной политики мэрии Илья Дорофеев.

После церемонии школьникам провели экскурсию по обновленной экспозиции музея. Мероприятие было организовано в рамках всероссийской акции «Мы — граждане России».