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НовостиОбщество13 июня 2023 11:40

30 подростков из Белгорода получили паспорта в День России

После торжественной церемонии ребятам провели экскурсию по обновленной экспозиции музея
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде в День России 30 юных горожан в торжественной обстановке получили паспорта. Церемония прошла в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление».

Многие подростки показывают высокие результаты в учебе и активно участвуют в общественной жизни. Со знаменательным событием ребят поздравили врио начальника УМВД России по городу подполковник полиции Денис Пузаков и руководитель управления молодёжной политики мэрии Илья Дорофеев.

После церемонии школьникам провели экскурсию по обновленной экспозиции музея. Мероприятие было организовано в рамках всероссийской акции «Мы — граждане России».