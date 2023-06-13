Пропавшую 15-летнюю белгородку спустя три недели нашли в Сочи.

Сотрудники УМВД России по Белгородской области совместно с региональным Управлением Следственного комитета России и ГУ МВД России по Краснодарскому краю установили местонахождение пропавшей без вести жительницы Валуйского городского округа.

15-летняя белгородка ушла из дома 21 мая 2023 года и с тех пор не выходила на связь с близкими. Правоохранители нашли девушку в Сочи.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, сейчас правоохранители доставили несовершеннолетнюю в Белгородскую область и передали законным представителям. С семьей проводится профилактическая работа.