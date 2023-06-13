В Белгороде завершают ремонт «южной» части моста на Студенческой

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Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что ремонтные работы на «южной» части путепровода по улице Студенческой вышел на финишную прямую. Дорожники работают без выходных.

На сегодняшний день работники доделывают ограждение и лестничные сходы. Уже обновлены основные конструкционные элементы и дорожное полотно.

- Проект масштабный и важный для города, ведь путепровод не ремонтировался с момента строительства. Дорожники старались минимизировать неудобства, поэтому работу разделили на два этапа. В прошлом году завершили ремонт «северной» части, а в этом закончат ремонт «южной», - рассказал мэр областного центра.

Изначально планировалось завершить все работы до 30 июня, однако теперь дорожники обещают справиться раньше указанного срока. Путепровод удалось реконструировать благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».