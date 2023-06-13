Школьники из белгородского приграничья смогут остаться в лагерях на вторую смену. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

На еженедельном оперативном совещании регионального правительства губернатор Вячеслав Гладков рассказал о просьбе увеличить время нахождения шебекинских детей в оздоровительных лагерях еще на одну смену.

- Дети приехали на три недели: нужно, чтобы не получилось, что за два дня до окончания недели начались суетливые движения, которые принесут дискомфорт как органам местной власти, так и стресс для родителей и их детей, - отметил Гладков.

Глава региона подчеркнул, что нужно подготовить письма соответствующего содержания с его подписью для глав субъектов, где находятся отселенные дети. А поскольку школьников отправляли не только из Шебекино, но и из Валуек, Грайворона, Красной Яруги и так далее, необходимо уведомить родителей из многих муниципалитетов.

- Нужно известить родителей, что детей оставят на вторую смену. И те родители, которые скажут нет, - мы должны будем организовать вывоз их детей. У нас нет прав принимать решение за родителей. Но исходя из сложности ситуации мы будем рекомендовать остаться на вторую смену, - сказал губернатор.

Гладков почеркнул, что от родителей должно быть письменное согласие. Доклад по данному вопросу он попросил сделать до конца недели.