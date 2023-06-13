Жителей белгородского села Ржевка смогут получить единоразовую выплату

На оперативном совещании правительства Белгородской области 13 июня обсудили поврос жителей села Ржевка Шебкинского городского округа. Сейчас они не получают никаких выплат.

Напомним, отселенным жителям населенных пунктов региона назначены выплаты по 10 тысяч рублей, и еще 50 тысяч рублей при потере имущества первой необходимости. Но в этот список не попало село Ржевка. Глава Шебекинского округа Владимир Жданов обратился к губернатору с просьбой добавить село на выплаты и объяснил, что Ржевка находится близко к городу и также находится под ударом.

Вячеслав Гладков согласился с этим и поручил добавить жителей села в список на выплаты.