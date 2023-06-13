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НовостиОбщество13 июня 2023 8:56

Еще один новый светофор запустили в центре Белгорода

Пока он работает в базовом режиме
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: @beladm31.

фото: @beladm31.

В центре Белгорода на оживленном участке дороге ввели в эксплуатацию новый светофорный объект. Пока он будет работать в базовом режиме.

Светофор запустили на пересечении Белгородского проспекта и малого проезда Богдана Хмельницкого. Режим его работы предусматривает бесконфликтный левый поворот на малый проезд с Белгородского проспекта и бесконфликтный выезд с малого проезда.

Помимо этого, обеспечена безопасность левоповоротных маневров с Белгородского проспекта и ул. Котлозаводской на основной проспект Б. Хмельницкого.

- В настоящее время запущен базовый режим работы, в ходе мониторинга будут внесены необходимые изменения, - поянили в Центре организации дорожного движения.

Власти города просят белгородцев быть внимательными и начинать движение строго на «зеленый» сигнал светофора.