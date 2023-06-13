Шебекинцев с пропиской в других муниципалитетах внесут в отдельный реестр на выплаты. Фото: "КП" Архив

Во время оперативного совещания регионального правительства губернатор Вячеслав Гладков предложил создать отдельный реестр для жителей Шебекинского округа, которые проживают и прописаны в Белгороде или других муниципалитетах. Сейчас из-за возникшей неразберихи они н могут получать выплаты и гумпомощь.

По действующему законодательству, чтобы получить выплаты, в перечне необходимых документов прописана регистрация на территории населенного пункта. Поэтому за счет федеральных средств этот вопрос пока решить нельзя.

- Абсолютно очевидно, что это несправедливо. Люди будут воспринимать это как оскорбление со стороны власти. Оставить на самотек это проблему мы не можем, и мы не будем, - заявил губернатор.

Гладков предложил создать отдельный реестр для граждан из этой категории до конца недели. В качестве подтверждения может служить справка с места работы, справка об обслуживании в шебекинской поликлинике, документы о том, что дети ходили в школу в Шебекинском округе.

- Подходила ко мне многодетная мама со слезами на глазах — ей не дают помощь. Показывает паспорт с пропиской в Белгороде. Понимаю, почему не дают, но с другой стороны обидно — всю жизнь в Шебекино прожили. Законом же не запрещено: у всех разные семейные обстоятельства, - подчеркнул глава региона.