В Белгороде возобновили выдачу гуманитарной помощи пострадавшим жителям. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 13 июня, возобновили работу пункты выдачи гуманитарной помощи. За два дня поступающие группы товаров были рассортированы и сформированы в продуктовые наборы.

За несколько дней в Белгородскую область поступили крупные партии грузов из республик Ингушетия, Кабардино-Балкария и Мордовия, Запорожской, Кировской, Ульяновской и Сахалинской областей, Ставропольского и Пермского краев. Свежие фрукты, крупы, сахар, консервы и другие продовольственные товары передадут жителям Шебекинского и Грайворонского округов.

Глава Белгородской области выразил благодарность всем, кто в трудный момент пришел на помощь нашему региону.

- Из Пермского края пришел большой груз: крупы, консервы, растительное масло. Из Ингушетии и Кабардино-Балкарии также получили партию продуктов питания и бытовой химии, питьевой воды. Целая фура фруктов пришла из Ставрополья. 20 тонн рыбных консервов прислали из Сахалина. Особые слова благодарности хочу адресовать жителям Запорожской области. Несмотря на то, как нелегко сейчас им самим, все равно решили прийти на помощь белгородцам. Получили от Мелитополя партию местной черешни и растительного масла. Обратно машина из Запорожской области отправится полная белгородской продукцией. Передаем несколько тонн шебекинских макарон, белгородского печенья и сахар, - рассказал губернатор Вячеслав Гладков.